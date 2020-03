Hamsterkäufe: Teils weniger Lebensmittelspenden für Tafeln

Mainz/Saarbrücken Aus Sorge vor dem neuen Coronavirus kaufen viele Verbraucher verstärkt auf Vorrat ein. Das bekommen auch einige Tafeln zu spüren. Vor allem haltbare Lebensmittel werden mancherorts zur Mangelware.

Bei den Tafeln in Rheinland-Pfalz und Saarbrücken gehen infolge von Hamsterkäufen wegen des neuartigen Coronavirus teils weniger Lebensmittelspenden ein. Es wird zudem verstärkt auf Hygiene bei der Ausgabe geachtet, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. Derzeit würden an manchen Tagen rund 40 Prozent weniger Lebensmittel abgegeben als normalerweise, sagt Uwe Bußmann von der Saarbrücker Tafel. „Wir haben seit 14 Tagen rückläufige Aufkommen.“ Auch die Tafel in Mainz spürt Rückgänge. In Trier, Kaiserslautern und Koblenz bemerken die Tafeln bisher keine größeren Auswirkungen. In den vergangenen Wochen haben mancherorts auffällige Vorratskäufe in Supermärkten für Schlagzeilen gesorgt.