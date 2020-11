Handball-Halle soll Impfzentrum werden

Ludwigshafen Ab 1. Dezember haben die Eulen Ludwigshafen keine Handball-Heimat in der eigenen Stadt mehr. In der Friedrich-Ebert-Halle soll stattdessen ein Impfzentrum entstehen. Die Lösung könnte sich auf der anderen Flussseite befinden.

Nach dem kurzfristigen Hallenentzug zugunsten eines Impfzentrums fühlt sich Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen heimatlos und hilflos. Geschäftsführerin Lisa Heßler wählte drastische Worte, um ihre Enttäuschung auszudrücken. „Es sind nun Fragen über Fragen, die ich nicht beantworten kann. Es fühlt sich bildlich gesprochen danach an, von heute auf morgen das Dach über dem Kopf zu verlieren“, schrieb sie in einem offenen Brief am Freitag. Weil in der Friedrich-Ebert-Halle ab 1. Dezember ein Impfzentrum in der Corona-Krise entstehen soll, steht dem Bundesligisten keine Heimspielhalle mehr zur Verfügung.