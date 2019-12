Handelsverband hofft auf Plus im Weihnachtsgeschäft

Zahlreiche Menschen gehen durch ein weihnachtlich beleuchtetes Einkaufszentrum. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa.

Mainz Der rheinland-pfälzische Einzelhandel hat ein eher positives Zwischenfazit für das Weihnachtsgeschäft gezogen und hofft auf Zuwächse. Erwartet werde über alle Vertriebswege hinweg - also online und im stationären Handel - gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 2,3 bis 2,5 Prozent, sagte Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

„Von einer Renaissance der Innenstädte zu sprechen, wäre etwas hoch gegriffen.“ Aber die Menschen wüssten das Einkaufserlebnis in den Städten offenbar wieder mehr zu schätzen.