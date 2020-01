Handelsverband spricht von gemischtem Weihnachtsgeschäft

Mainz Der rheinland-pfälzische Einzelhandel hat eine gemischte Bilanz des Weihnachtsgeschäfts gezogen. Unterm Strich rechne er jedoch mit einen Plus von 2,4 bis 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz, Thomas Scherer, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Viele Händler wunderten sich aber sicherlich über dieses Plus. Denn das Geschäft sei regional und von Branche zu Branche sehr unterschiedlich gelaufen. Die Händler am Mittelrhein etwa seien eher zufrieden, die in der Pfalz nicht so positiv gestimmt. Der Januar sei stark gestartet - allerdings auch regional unterschiedlich.