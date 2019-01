später lesen Handfester Streit beim Frisör: Fünf Verletzte FOTO: Susann Prautsch FOTO: Susann Prautsch Teilen

Bei einem handfesten Streit in einem Frisörsalon in Landau am Mittwochnachmittag sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung zwischen insgesamt etwa zehn Menschen seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. dpa