Eine handfeste Auseinandersetzung zwischen vier Männern mitten in der Fußgängerzone hat in Idar-Oberstein im Kreis Birkenfeld die Polizei auf den Plan gerufen. Einer Polizeisprecherin zufolge eskalierte am Donnerstag zunächst ein durch eine Beleidigung entstandener Streit zwischen einem 15-Jährigen und einem 22-Jährigen, der den 15-Jährigen daraufhin mit einem Faustschlag verletzte. dpa