Handfester Streit mit Fahrer: Polizei befreit Frau aus Auto

Bitburg Eine mutmaßlich gegen ihren Willen festgehaltene Frau wurde von der Polizei aus einem Auto in der Eifel befreit. Gegen den 28 Jahre alten Fahrer des Wagens leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

Wie die Polizei in Bitburg am Samstag mitteilte, soll der Mann mit der 26-Jährigen während der Fahrt in einen handfesten Streit geraten sein und sie nicht aus dem Auto gelassen haben.