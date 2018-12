später lesen Handgemenge in Kneipe löst Polizeieinsatz aus FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

In einer Kneipe in der Eifel ist es in der Nacht zum Samstag zu einem gefährlichen Handgemenge gekommen. Dabei soll ein Mann mit einer Bierflasche auf einen anderen eingeschlagen haben, wie die Polizei in Daun mitteilte. dpa