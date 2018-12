später lesen Handgranate auf Dachboden gefunden Teilen

Twittern

Teilen



Eine Handgranate haben Eigentümer beim Entrümpeln eines Dachbodens in einem neu erworbenen Haus in Roschbach (Kreis Südliche Weinstraße) gefunden. Es habe sich um ein britisches Modell aus dem Ersten Weltkrieg gehandelt, teilte die Polizei in Landau am Sonntag mit. dpa