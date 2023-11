Region Trier hat bundesweit höchsten Exportanteil Warum deutsche Handwerker in Luxemburg erfolgreich sind

Ein Alleinstellungsmerkmal, besondere Produkte und eine Begeisterung für Kunden und Beschäftigte: So werden heimische Handwerksbetriebe auch in Luxemburg erfolgreich. Doch das ist nicht immer so einfach.

17.11.2023 , 09:47 Uhr

Das Handwerk in der Region Trier ist in Luxemburg gefragt. Inzwischen wird jeder zehnte Euro im heimischen Handwerk mit Luxemburger Kunden erwirtschaftet. Foto: dpa Foto: dpa/Felix Kästle

Nein, das gelobte Land ist Luxemburg für deutsche Handwerker nicht, betont Rudi Müller. Aber eines, das den regionalen Betrieben große Chancen biete, erfolgreich das Exportgeschäft zu bedienen. So biete die Großregion mit einem Umsatz im Handwerk von 40 Milliarden Euro bei 11,8 Millionen Einwohnern ein großes Potenzial.