Handwerk spürt Pandemie und Friseure klagen über Notbremse

Prüm/Kaiserslautern Die Friseure in Rheinland-Pfalz haben zwar geöffnet, doch weil mittlerweile Corona-Tests bei Terminen Pflicht sind, schrecken Kunden vor Terminen zurück. Im Rest des Handwerks wirkt sich die Pandemie unterschiedlich aus.

Die Corona-Krise insgesamt, aber auch die mit der neuen Notbremse verbundenen Auflagen machen dem Handwerk in Rheinland-Pfalz zu schaffen. So klagen die Friseure im Land über erhebliche Umsatzeinbußen, weil Kunden wegen der mittlerweile geltenden Pflicht zur Vorlage eines Corona-Tests Termine stornierten. Eine Umfrage der Handwerkskammer der Pfalz indes zeigt, dass die Sorgen in den einzelnen Gewerken durchaus unterschiedlich groß sind.