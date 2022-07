Ahr-Flutgebiet : Handwerkerdorf für Übernachtung von Fachkräften

Dernau Das flutgeschädigte Ahrtal braucht dringend Maler, Verputzer und Fliesenleger aus ganz Deutschland. Schlafcontainer sollen helfen.

Ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal suchen viele Flutopfer für den Wiederaufbau ihrer verwüsteten Häuser händeringend Fachkräfte - ein neues Handwerkerdorf soll dabei helfen. In dieser Anlaufstelle im teilzerstörten Winzerort Dernau bietet der Regionalverband Mittelrhein der Johanniter-Unfall-Hilfe nach eigenen Angaben vom Dienstag Übernachtungen für Handwerker wie Verputzer, Fliesenleger und Maler aus ganz Deutschland an. „Wir haben festgestellt, dass viele Betriebe von außerhalb gerne helfen und mitanpacken möchten, allein fehlte es bis dato schlichtweg an geeigneten Übernachtungsmöglichkeiten“, erklärte Johanniter-Regionalvorstand Christian Görg.