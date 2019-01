später lesen Handwerkerschaft kritisiert Vergabepraxis von Kommunen Teilen

Nach Auffassung der Handwerkerschaft in Rheinhessen sollten Kommunen öffentliche Auftrage mittelstandsfreundlicher ausschreiben. Häufig gingen Aufträge an Generalunternehmer statt an Betriebe aus der jeweiligen Region, sagte die Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Rheinhessen, Anja Obermann, am Donnerstag in Mainz. dpa