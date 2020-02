Handwerkskammer will Fachkräfte aus Bosnien engagieren

Mainz Die Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz wollen die Chancen aus dem neuen Einwanderungsgesetz nutzen. So beteiligen sie sich an einem ersten Pilotprojekt, das vom Bund und der Arbeitsagentur auf den Weg gebracht wird.

Das Handwerk in Rheinland-Pfalz will das mit Beginn des Monats März in Kraft tretende Gesetz zur Einwanderung von Fachkräften mit konkreten Projekten umsetzen. „Wir müssen neue Wege gehen und die Möglichkeiten des neuen Gesetzes nutzen“, sagte der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz, Kurt Krautscheid. In einem ersten Pilotprojekt sollen so Anfang 2021 die ersten 12 bis 15 Elektroniker aus Bosnien-Herzegowina im Anschluss an ihren Deutschunterricht nach Rheinland-Pfalz kommen.