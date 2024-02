Regierung Handy-Daddeln am Steuer soll überwacht werden dürfen

Das rheinland-pfälzische Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) soll moderner werden. Das Kabinett hat am Dienstag in Mainz den Entwurf des Innenministeriums gebilligt. „Die Weichen sind gestellt“, sagte Minister Michael Ebling bei der Vorstellung. Der SPD-Politiker rechnet damit, dass die Novelle nach dem Anhörungsverfahren in der zweiten Jahreshälfte in den Landtag eingebracht und noch in diesem Jahr verabschiedet werden kann. Ein Überblick: