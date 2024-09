Smartphones Handy ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Der automatisierte Notruf eines Smartphones hat in Bad Dürkheim einen Einsatz von Rettungskräften ausgelöst - und dem Besitzer das Suchen abgenommen. Das Handy habe die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am frühen Morgen verständigt, teilte die Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mit. Alle Rückrufe gingen aber ins Leere. Daher seien Einsatzkräfte an die vermeintliche Unglücksstelle ausgerückt. Sie fanden aber keinen Hilfesuchenden, sondern nur ein Smartphone.