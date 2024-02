Neues Gesetz für Monocam Ablenkung am Steuer: Polizei will ab 2025 im ganzen Land Handyblitzer einsetzen

Ab kommendem Jahr sollen in ganz Rheinland-Pfalz sogenannte Monocams zum Einsatz kommen. Die Kameras überwachen Autofahrer, die sich durch ihr Handy beim Fahren ablenken lassen. Vor knapp anderthalb Jahren hat das Innenministerium die Geräte aus den Niederlanden zum ersten Mal auch in Trier getestet. Nach dem deutschlandweit einmaligen Pilotprojekt will das Land nun die rechtliche Grundlage für den dauerhaften Einsatz in einem neuen Polizeigesetz schaffen, wie Innenminister Michael Ebling (SPD) am Dienstag in Mainz erklärte. Wenn der Landtag dem Gesetz zustimmt, will das Ministerium nächstes Jahr Monocams für alle Polizeipräsidien anschaffen.