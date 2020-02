Hans: AKKs Verzicht ist „harter Einschnitt für CDU-Familie“

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat den angekündigten Rückzug von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer schwer bedauert. „Der heutige Tag ist ein harter Einschnitt für die CDU-Familie, aber auch für ganz Deutschland“, teilte er am Montag in Saarbrücken mit.

Der Rückzug von „AKK“ von der Kanzlerkandidatur sollte auch „eine Mahnung an alle sein, die jene Geschlossenheit in der Union haben vermissen lassen“, teilte der CDU-Landeschef mit. „Geschlossenheit und Klarheit ist jetzt vor allem in der Frage wichtig, was unsere Inhalte angeht.“ Es dürfe keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, „die in weiten Teilen rechtsextreme Partei ist“.