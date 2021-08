Hans: Aus Hochwasserkatastrophe Lehren ziehen

Saarbrücken Aus der Hochwasserkatastrophe müssen nach Ansicht des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) „die richtigen Lehren“ gezogen werden. Wichtig sei es, die „Warn-Strukturen“ zu verbessern - „sowohl digital über Cell-Broadcasting als auch über die bewährten Sirenen“, teilte Hans am Dienstag nach der Bund-Länder-Vereinbarung über die Einrichtung eines Wiederaufbaufonds in Höhe von 30 Milliarden Euro mit.

Beim Cell Broadcast wird ähnlich wie bei einer SMS eine Nachricht an Handy-Nutzer verschickt - aber nicht an einzelne Rufnummern, sondern an alle Empfänger, die in der betreffenden Funkzelle eingebucht sind.