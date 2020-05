Hans: Auto-Kaufprämien nur bei umweltfreundlichen Fahrzeugen

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes, gestikuliert während eines Interviews in seinem Büro. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Mögliche Auto-Kaufprämien müssen nach Ansicht des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) auf umweltfreundliche Fahrzeuge begrenzt sein. Im „Automobilland Saarland“ sei ihm die Unterstützung der Autoindustrie wichtig, sagte Hans in Saarbrücken der Deutschen Presse-Agentur.

Kaufprämien könnten „ein Aspekt sein in einem großangelegten Konjunkturpaket“.

Dabei müsse man sich im Gegensatz zu der früheren „Abwrackprämie“ jetzt an der Umweltfreundlichkeit des Fahrzeugs orientieren. „Es wäre völlig falsch, als Folge eines Gesundheitsnotstandes den Notstand des Planeten noch zu verschärfen“, sagte Hans. Deswegen müsse man auf die „ökologischen Komponenten des Paketes achten.“

Dies müsse jedoch „technologieoffen“ geschehen. Ein milder Dieselhybrid könne dann genauso gefördert werden wie ein reines Elektroauto. „Es wäre nämlich nicht nachvollziehbar, wenn künftig ein PS-starker Bolide mit Elektromotor ausländischer Fabrikation am Ende mehr Unterstützung bekäme als ein Ford Focus mit einem milden Hybridantrieb, der ebenfalls sehr sparsam ist, aber bei uns in Saarlouis produziert wird“, sagte Hans. Wegen der Corona-Pandemie sei ein Konjunkturpaket „für die gesamte Wirtschaft“ nötig: „Eines, das auch auf die Themen Digitalisierung, digitale Infrastruktur und Investitionen in nachhaltige Produktionen setzt.“