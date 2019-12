Hans (CDU): Erhöhungen bei CO2-Preis - und Entlastungen

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes, im Interview. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa/Archivbild.

Berlin Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat vor radikalen Erhöhungen des CO2-Preises zulasten der Bürger gewarnt. Es müsse bei moderaten Erhöhungen und entsprechenden Entlastungen etwa in Form der Pendlerpauschale oder in Form von Zuschüssen zu energiesparenden Heizungen bleiben, sagte Hans der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die am Montagabend startenden Verhandlungen über das Klimapaket der Bundesregierung im Vermittlungsausschuss.

„Uns ist es wichtig, dass nicht auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger das ausgetragen wird, was wir vielleicht in der Vergangenheit falsch gemacht haben“, weil zu wenig CO2 eingespart worden sei.

Hans sagte, es sei jetzt zu früh, schon Kompromisslinien aufzuzeigen. Er sei aber überzeugt: „Wer will, dass Deutschland wirklich seine Klimaziele einhält, der darf das nicht mit radikalen Methoden machen. Der muss dabei Menschen auch fördern und ihnen ermöglichen, auch sich klimafreundlich zu verhalten.“