Hans dankt Gläubigen für Verzicht auf gewohnte Gottesdienste

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat sich bei den Gläubigen aller Religionsgemeinschaften dafür bedankt, dass sie in der Corona-Pandemie auf den gewohnten Gang zu Gottesdienst und Gebeten verzichten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Umso größer sind mein Respekt und meine Anerkennung, dass in allen Religionsgemeinschaften im Saarland die gerade für gläubige Menschen schmerzhaften Schutzmaßnahmen so rasch umgesetzt wurden und auf ihre Einhaltung geachtet wird“, sagte der CDU-Politiker in einem Offenen Brief am Donnerstag.

Hans lobte zudem „die vielen kreativen Ideen und neuen Formen, um die Seelsorge, das Gebet und die Verbindung unter den Menschen auch in Zeiten der sozialen Distanzierung zu ermöglichen“. In allen Bundesländern fallen Ostergottesdienste vor Ort aus. Veranstaltungen in Kirchen, Moscheen, Synagogen und anderen Glaubensgemeinschaften sind grundsätzlich untersagt. Manche Gottesdienste werden im Fernsehen oder Internet übertragen. Kirchen sind in aller Regel zum stillen Gebet geöffnet.

„Ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir unsere persönliche und religiöse Freiheit jemals so einschränken müssten. Ich bin mir bewusst, dass diese Maßnahmen ein tiefer Eingriff in die Religionsfreiheit sind“, sagte Hans weiter. Der 42-Jährige dankte auch ausdrücklich den Pfarrern, den Geistlichen, den Imamen und allen Verantwortlichen in den Religionsgemeinschaften, die ganz neue Wege gehen müssten.