Hans hält verschärften Lockdown über Ostern für notwendig

Saarbrücken Die angeordnete Ruhe über Ostern soll im Saarland der Beginn eines Systemwechsels sein: Danach will die Landesregierung mit negativen Tests wieder Positives möglich machen.

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie verteidigt. „Wir nutzen die Feiertage, um insgesamt das öffentliche Leben noch einmal runterzufahren mit diesen zwei zusätzlichen geschlossenen Tagen“, sagte Hans am Dienstag in Saarbrücken. Das solle helfen, den Anstieg der Neuinfektionen abzubremsen. „Und diese kraftvolle Abbremsung wird uns helfen, im gesamten Deutschland dann auch einen Systemwechsel herbeizuführen.“

Der Plan für das Saarland sei, nach Ostern auch „testgestützt uns mehr zu ermöglichen“, sagte Hans. Die Landesregierung werde in den nächsten Tagen eine Öffnungsstrategie erarbeiten. „Wir wollen flächendeckend, dass man mit negativen Tests sich auch mehr ermöglichen kann.“ Die Infrastruktur dafür sei vorhanden.

Die Aussicht auf Urlaub im Sommer sei für Familien „von großer Bedeutung und das sollten wir uns jetzt nicht verspielen, indem wir zu frühzeitig beginnen“. Die Menschen sollten an Ostern möglichst zu Hause bleiben und Kontakte vermeiden. „Es ist jedenfalls jetzt nicht die Zeit des Reisens“, sagte er.

Die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten in der Nacht zum Dienstag vereinbart, den bestehenden Lockdown mit dem gemeinsam beschlossenen Stufenplan bis zum 18. April zu verlängern. Das bedeutet auch, dass in Hotspots mit einer Inzidenz von mehr als 100 Corona-Infektionen auf 100 000 Einwohner die Notbremse gezogen werden muss. Im Saarland liegt kein Landkreis über 100. Das Gesundheitsministerium meldete am Dienstag den Wert von 65,6.