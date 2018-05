später lesen Hans im Glück: Saar-Regierungschef wird Vater von Zwillingen FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) wird zum ersten Mal Papa - und gleich zweifach: Er und Frau Tanja erwarteten im Herbst Zwillinge, bestätigte die Staatskanzlei in Saarbrücken am Dienstag. Noch sei das Geschlecht der Kinder unbekannt. „Wir freuen uns riesig auf den bevorstehenden Nachwuchs“, sagte Hans der Deutschen Presse-Agentur. Hans ist seit Anfang März Regierungschef an der Saar. Er folgte auf Annegret Kramp-Karrenbauer, die als CDU-Generalsekretärin nach Berlin wechselte. dpa