Hans kritisiert Ton in der politischen Auseinandersetzung

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat einen zunehmend rauen Ton in der politischen Auseinandersetzung beklagt. „Wir müssen zurückfinden zu einem demokratischen Diskurs“, sagte er am Mittwochabend in Saarbrücken bei seinem Neujahrsempfang. dpa