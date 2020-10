Hans: Lage in der Corona-Pandemie war noch nie so ernst

Saarbrücken Die Lage in der Corona-Pandemie im Saarland ist nach Einschätzung des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) ernster denn je. „Die Lage ist wirklich ernst, sie ist sogar sehr ernst im Saarland.

Und sie ist, wie ich fest überzeugt bin, so ernst wie nie zuvor in dieser Pandemie“, sagte Hans am Freitag nach einer Sondersitzung des Ministerrates. Es sei daher „allerhöchste Zeit, entschieden zu handeln“, um den exponentiellen Anstieg an Neuinfektionen zu stoppen und einen drohenden „dramatischen Notstand“ noch abzuwehren.