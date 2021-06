Hans mahnt Saarland zu Vorsicht

Saarbrücken Ein schöner Sommer hoffentlich, aber von Normalität kann noch keine Rede sein. Mit dieser Botschaft zog die Saar-Regierung eine Corona-Zwischenbilanz. Über diese war man sich im Landtag aber nicht völlig einig.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat vor der Gefahr einer erneuten Ausbreitung der Corona-Pandemie gewarnt. „Wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht auf der sicheren Seite“, sagte er am Mittwoch im Landtag in Saarbrücken. Zugleich kündigte er weitere Öffnungsschritte „voraussichtlich im Zwei-Wochen-Rhythmus“ für den Fall einer gleichbleibenden Infektionslage in den kommenden Wochen an.