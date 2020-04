Hans: Nicht unter Druck durch Lockerung in Österreich

Saarbrücken Die angekündigte Lockerung von Anti-Corona-Maßnahmen in Österreich setzt Deutschland nach Ansicht des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) nicht unter Zugzwang. „Wir geraten dadurch gar nicht unter Druck“, sagte Hans dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Dienstag).

In Österreich hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag erläutert, wie dort nach Ostern der langsame Weg zurück in Richtung Normalität beginnen soll. Ziel ist es demnach, dass ab dem 14. April kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen. Ab 1. Mai sollen dann alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure in Österreich wieder öffnen dürfen. Hotels und die Gastronomie sollen frühestens Mitte Mai folgen.