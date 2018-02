später lesen Hans: Ohne GroKo Minderheitsregierung und dann Neuwahlen FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Für den Fall des Nicht-Zustandekommens einer großen Koalition rechnet der designierte Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) übergangsweise mit einer Minderheitsregierung und dann mit Neuwahlen. Er halte Neuwahlen aber für „eine große Gefahr“. „Ich glaube, das können wir uns als Deutschland in der jetzigen Situation auch nicht leisten, weil es ein klares Signal wäre, dass es in Deutschland keine stabilen politischen Verhältnisse mehr gibt“, sagte Hans der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. dpa