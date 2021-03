Hans: Saarländer sollten sich auf Coronavirus testen lassen

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat die Bürger des Landes aufgerufen, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. „Wir haben alle Vorkehrungen getroffen, um jetzt eine wahre Testoffensive starten zu können“, sagte er am Montag vor dem Landtag in Saarbrücken.

Hans sagte, mit fast 4000 Impfungen täglich seien die Impfzentren mittlerweile zu 75 Prozent ausgelastet. „Es werden alle Impfstoffe, auch der von Astrazeneca, gut angenommen“, sagte der Ministerpräsident. „Bei den Erstimpfungen liegen wir bundesweit an der Spitze.“ Es werde bereits in Arztpraxen und „bald auch in den Krankenhäusern“ geimpft. Erfolge der Impfungen und der Testungen seien vor allem in Pflegeeinrichtungen zu sehen. Dort sei der Anteil der über 80-Jährigen an den Neuinfizierten auf rund sechs Prozent halbiert worden.