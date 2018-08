später lesen Hans: Saarland soll „Estland der Bundesrepublik werden“ FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



er saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) will das Land bundesweit zu einem Vorreiter bei der Digitalisierung machen. „Das Saarland könnte das Estland der Bundesrepublik werden“, sagte er am Dienstag mit Blick auf den baltischen Staat, der als besonders innovativ in diesem Bereich gilt. dpa