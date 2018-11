später lesen Hans: „Saarlandpakt“ ist „ein großer Wurf“ FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat den Plan der CDU/SPD-Regierung zur Teil-Entschuldung der Städte und Gemeinden des Landes als „großen Wurf“ gelobt. In einer Regierungserklärung im Landtag forderte er am Mittwoch die Kommunen auf, in den kommenden 45 Jahren ihren Teil der noch verbleibenden Kassenkredite in Höhe von einer Milliarde Euro zu tilgen. dpa