Hans: Trotz Rückgang der Infektionszahlen keine Entwarnung

Saarbrücken Trotz eines Rückgangs beim Anstieg der Corona-Infektionszahlen im Saarland kann es nach Aussage von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) noch keine Entwarnung geben. „Es muss uns klar sein, dass wir den Höhepunkt der Infektionen noch vor uns haben“, sagte Hans am Mittwoch in Saarbrücken.

Daher könne auch noch kein Zeitpunkt genannt werden, wann die Landesregierung die derzeit geltenden Einschränkungen lockern werden könne. „Es gilt die Maßgabe: Wir werden so früh wie möglich, so weit wie möglich, aber auch so spät und so begrenzt wie absolut notwendig aus diesen Maßnahmen aussteigen.“