Hans zu Corona-Lockerung: „Schritt zurück in die Normalität“

Saarbrücken Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat den Bundesrats-Beschluss zur Lockerung von Corona-Regeln für vollständig Geimpfte und Genesene als „weiteren wichtigen Schritt zurück in die Normalität“ bezeichnet.

„Mit den enormen Fortschritten in der Impfstrategie kommen wir der erfolgreichen Bekämpfung der Pandemie von Tag zu Tag näher“, teilte er am Freitag mit.

Nur einen Tag nach dem Bundestag hat der Bundesrat am Freitag der Rücknahme vieler Corona-Beschränkungen für vollständig geimpfte und genesene Menschen zugestimmt. Demnach fallen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für sie weg. Bei Treffen mit anderen Personen werden Geimpfte und von Corona Genesene nicht mehr mitgezählt. Nach Reisen oder nach Kontakt zu Infizierten müssen sie in der Regel auch nicht mehr in Quarantäne.