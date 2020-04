Hans: Zu früh, um über Sommerurlaub zu sprechen

Berlin Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat bei der schrittweisen Lockerung der Corona-Beschränkungen zur Geduld aufgerufen. „Es ist jetzt zu früh, um über den Sommerurlaub zu debattieren“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im RTL-„Frühmagazin“.

Man taste sich jetzt ganz vorsichtig wieder an die Normalität heran. „Wir fahren quasi auf Sicht mit beiden Händen am Lenkrad, und ich glaube, dass auch nur dieses Handeln auch letztendlich verantwortungsvoll ist.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hingegen hatte bereits empfohlen, den diesjährigen Sommerurlaub innerhalb Deutschlands zu planen. „Meine Einschätzung ist, wenn man das Infektionsgeschehen anderer Länder anschaut, ist der Urlaub wohl besser in Deutschland zu machen, wo es wundervolle Ziele gibt“, sagte Söder am Mittwochabend in „Bild live“.