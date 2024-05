2. Bundesliga Hanslik bleibt beim 1. FC Kaiserslautern

Hanslik hat für den 1. FC Kaiserslautern 123 Spiele absolviert, davon 52 in der 2. Liga. Dabei erzielte er 22 Treffer. „Es war unglaublich, was dieses Jahr hier los war, obwohl die Saison sportlich nicht optimal lief. Vor allem nach dem Finale in Berlin hat man gesehen, was hier möglich ist und wer alles hinter uns steht“, sagte Hanslik.