Haribo: Absatzplus in Läden gleicht Rückgänge am Kiosk aus

Ein Aufnäher mit dem Haribo-Goldbären. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild

Bonn Der Süßwarenkonzern Haribo hat nach eigenen Angaben in der Corona-Krise vom höheren Verkauf seiner Produkte in Lebensmittelgeschäften profitiert. Es habe zwar Verluste im Außer-Haus-Verkauf etwa auf Bahnhöfen, in Flughäfen oder an Kiosken gegeben, sagte Haribo-Deutschland-Chef Andreas Patz dem „Bonner General-Anzeiger“ (Samstag).



Doch generell habe der Lebensmitteleinzelhandel während der Pandemie mehr Süßwaren verkauft.