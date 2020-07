Hartloff: Vorsitzender der Enquete-Kommission zur Pandemie

Jochen Hartloff (SPD). Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Mainz Der pfälzische SPD-Politiker und Landtagsabgeordnete Jochen Hartloff ist zum Vorsitzenden der Enquete-Kommission des Landtages in Mainz zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie gewählt worden. Für den früheren Landesjustizminister votierten beim ersten Treffen des Gremiums am Freitag in Mainz die Mitglieder einstimmig.



