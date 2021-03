Haseloff für Osterurlaub im eigenen Land: Andere mahnen

Berlin Vor den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie am Montag setzen mehrere Ministerpräsidenten unterschiedliche Akzente mit Blick auf mögliche Lockerungen oder Einschränkungen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff plädierte für die Möglichkeit von Osterurlaub innerhalb des eigenen Bundeslandes.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will zumindest Ausflüge über Ostern erlauben. Man müsse Möglichkeiten schaffen, „dass die Menschen in den anstehenden Osterferien bei uns wandern und in einem Gartenlokal einkehren können, statt nach Mallorca zu fliegen und am Ballermann zu feiern“, sagte sie der Zeitung. Dreyer will sich bei der Schalte am Montag für „flexiblere Lösungen im Sinne von Modellkommunen und -landkreisen“ einsetzen. In engen Grenzen könne es Lockerungen geben, „wenn der Inzidenzwert dort unter 100 liegt und ein lückenloses Test- und Kontakterfassungssystem vorliegt und die Kontrolle sichergestellt ist“.