Kriminalität : Hass, Hetze und Bedrohungen

Henriette Reker entging 2015 einen Tag vor ihrer Wahl zur Oberbürgermeisterin in Köln nur knapp dem Tod. Ein Rechtsradikaler stach ihr bei einem Wahlkampfauftritt mit einem Messer in den Hals. Foto: dpa/Oliver Berg

Trier Der Ton gegenüber Politikern ist deutlich rauer geworden. Immer öfter sehen sie sich im Internet auch Gewaltandrohungen ausgesetzt. Die CDU fordert vom Land, sich dagegen einzusetzen.

Auch nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der zuvor wegen seiner Kritik an Gegnern einer liberalen Flüchtlingspolitik im Jahr 2015 im Internet massiv bedroht worden war, gibt es auf Facebook weiterhin Gewaltdrohungen gegen Politiker. Auf der Facebook-Seite des rheinland-pfälzischen AfD-Vorsitzenden Uwe Junge finden sich unter dem von ihm geposteten Beitrag der rechtskonservativen Wochenzeitung Junge Freiheit über Forderungen des CDU-Generalsekretärs Peter Tauber, Verfassungsfeinden bestimmte Grundrechte wie die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu entziehen, mindestens drei solcher Drohungen. Eine Nutzerin schreibt: „Kimme, Korn, Stirn. Erwartungshaltung.“ Ein anderer: „Sowas würde in manchen Ländern einfach verschwinden.“ Ein weiterer Kommentar lautet: „Und dann sich wundern, wenn mal jemand kommt, der ihm eine Lektion verpasst.“

Wer auf Facebook unterwegs ist, dem begegnen häufig solche Drohungen. Hass, Hetze, Beleidigungen sind an der Tagesordnung im sogenannten sozialen Medium. „Allzu oft mussten wir in den vergangenen Monaten erleben, dass es gerade in der digitalen Welt zu einer vermehrten Zunahme von Beleidigungen, Drohungen und Hass gegen Amts- und Mandatsträger auf allen Ebenen gekommen ist. Viele sind verunsichert und sorgen sich um ihre Familie. Auch Richter und Justizangestellte sehen sich immer häufiger Anfeindungen ausgesetzt“, warnt der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Christian Baldauf. Der Staat müsse eine klare Antwort auf die zunehmende Gewaltbereitschaft geben. Baldauf kündigte an, dass die CDU-Fraktion eine entsprechende Resolution dazu verabschieden werde.

„Dies ist insbesondere bei den Themen Vielfalt und Toleranz und dem Einsatz für Flüchtlinge in sozialen Netzwerken spürbar.“ Durch die Anonymität der digitalen Kommunikation sei es leichter, schnell etwas per E-Mail oder Facebook zu schreiben, „als sich persönlich auseinanderzusetzen“. Brück: „Erschreckend finde ich dass Meldungen von aus meiner Sicht nicht akzeptablen Posts wie zum Beispiel Drohungen, gewaltverherrlichender Inhalt oder rechtspopulistischer Inhalt bisher von der Betreibern der Plattformen immer als unkritisch eingestuft wurden. Auch da muss sich etwas tun.“

Grünen-Landtagsabgeordnete Jutta Blatzheim Roegler aus Bernkastel-Kues ist, wie sie sagt, in jüngster Zeit „von persönlich an mich gerichteten Hassmails oder Bedrohungen verschont geblieben“. In den vergangenen Jahren habe es aber immer mal wieder Beschädigungen ihres Wahlkreisbüros gegeben. Von mehreren körperlichen Attacken gegen ihn bei Wahlkämpfen und bedrohlichen Situationen berichtet der Trierer AfD-Landtagsabgeordnete Michael Frisch. Vor dem Wahlkampfauftritt der Parteivorsitzenden Alice Weidel im September 2017 in Trier vor der Porta Nigra habe es auf Facebook Morddrohungen und Aufrufe zur Gewalt gegeben. Auch Frisch beklagt, dass das Diskussionsklima rauer geworden sei. Das sei, „soweit es im Rahmen eines gewissen gegenseitigen Respekts bleibt“, nicht dramatisch. „Wer sich als Politiker in die öffentliche Debatte begibt, muss das ertragen können. Was aber nicht hinnehmbar ist, sind persönliche Angriffe, Diffamierungen, Verleumdungen und Beschimpfungen, die es leider zunehmend gibt – und zwar auf allen Seiten des politischen Spektrums“, sagt Frisch.