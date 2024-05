Diese Betriebe sind nominiert Kommt die beliebteste Eisdiele in Rheinland-Pfalz wieder aus Trier?

Ähnlich macht es auch der Titelverteidiger im Falstaff-Ranking, Christis in der Trierer Sternstraße. Laut dem Eigentümer Christian Franke benutzt die Eisdiele ein mehr als 40 Jahre altes Rezept aus der DDR. Dort gab es keine Industrieprodukte, die man in dem Rezept hätte verwenden können. Die heutige Zubereitung unterscheide sich nur minimal von damals. Ansonsten finden Eisliebhaber von B(anane) bis Z(itrone) wohl so ziemliche alles, was sie suchen.