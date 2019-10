Hauptbahnhof-Sperrung: Bahn stellt mehr Busse und Personal

Blick vom Silberturm der Deutschen Bahn (DB) auf den Frankfurter Hauptbahnhof. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild.

Frankfurt/Main Die Sperrung des Frankfurter Hauptbahnhofs an diesem Wochenende stellt die Deutsche Bahn vor logistische Herausforderungen. „Wir haben einen komplett neuen Fahrplan für diese Zeit erstellt“, erklärte eine Sprecherin der Bahn am Freitag in Frankfurt.

Demnach fallen alle Fahrten zum Frankfurter Hauptbahnhof während der rund siebenstündigen Sperrung mit Beginn in der Nacht zum Samstag aus. Stattdessen verkehren viele Züge dann nur bis zu Bahnhöfen am Rand des Stadtgebiets, einige Fernverkehrszüge umfahren Frankfurt ohne Ersatzhalt. Grund für die Sperrung sind Software-Updates in mehreren elektronischen Stellwerken.

„Wir haben großen logistischen Aufwand betrieben, damit keiner kalt erwischt wird“, sagte die Bahn-Sprecherin. Rund 80 sogenannte Reisenden-Lenker hat die Bahn aufgeboten, um Fahrgäste an den Außen-Bahnhöfen zu informieren. Mit etwa 50 Bussen bestreitet das Unternehmen einen Schienenersatzverkehr, der Reisende von dort zum Hauptbahnhof bringt. Fahrgäste sollten sich dennoch vorab über ihre Verbindungen informieren, betonte die Bahn-Sprecherin.