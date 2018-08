Haupttäter einer Diebesbande zu Haftstrafe verurteilt

Der mutmaßliche Kopf einer Bande von Metalldieben ist vom Landgericht Mainz zu einer Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Die Richter befanden den 25-Jährigen am Dienstag des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls in drei Fällen für schuldig. dpa

Es ging um Taten aus dem Jahr 2015 in Mainz, Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) sowie dem hessischen Lampertheim, die der Mann auch eingeräumt hatte.

Er und seine Komplizen hatten es seinerzeit vor allem auf Edelmetalle wie Kupfer und Messing abgesehen und verkauften diese an einen Metallhändler in den Niederlanden. Insgesamt soll ihre Beute einen Gesamtwert von 75 000 Euro gehabt haben. Die Auswertung von Mobiltelefonen und Navigationsgeräten hatte die Diebe überführt, zuvor hatte die Polizei bei ihnen im Auto bei einer normalen Verkehrskontrolle Einbruchswerkzeug entdeckt. Bei der nun in Mainz verhängten Haftstrafe wurden noch zwei Vorstrafen des 25-Jährigen eingerechnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.