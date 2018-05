später lesen Hauptzollamt nimmt eine Milliarde an Steuern ein FOTO: Jens Wolf FOTO: Jens Wolf Teilen

Steuereinnahmen von einer Milliarde Euro und dazu 1,4 Millionen kontrollierte Ein- und Ausfuhren: Das Hauptzollamt Koblenz hat seinen Jahresbericht 2017 vorgelegt. Regierungsdirektor René Borm zeigte sich am Dienstag zufrieden mit dem Ergebnis. Die Einnahmen bewegen sich nach Aussage des Hauptzollamts auf konstantem Niveau. Mit insgesamt etwa 760 Millionen Euro stelle die Einfuhrumsatzsteuer den größten Teil. In den fünf Zollämtern des Bezirks seien mehr als 360 Sendungen festgehalten worden, weil die eingeführten Waren nicht den Sicherheitsbestimmungen entsprachen, teilte das Hauptzollamt in Koblenz mit. Bei 242 von ihnen handelte es sich um Sendungen mit illegal eingeführten Arzneimitteln. Insgesamt seien 46 000 Postsendungen abgefertigt worden, dies entspreche ebenfalls dem Niveau des Vorjahres. dpa