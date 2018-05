später lesen „Haus am Dom“ in Worms wird eingeweiht FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Gut drei Wochen vor der Feier zum tausendjährigen Bestehen des Wormser Doms steht in der Stadt eine weitere Festivität an: Nach mehr als zweijähriger Bauzeit wird heute an der Südseite des Gotteshauses ein neues Gemeindezentrum eingeweiht, das auch Anlaufpunkt für die etwa 400 000 Dom-Besucher pro Jahr sein soll. dpa