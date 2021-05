Haus bei Brand zerstört: Polizei ermittelt

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Fürfeld Ein Einfamilienhaus ist am Samstag in Fürfeld (Bad Kreuznach) bei einem Brand zerstört worden. Zwar wurde niemand verletzt, das Haus ist jedoch unbewohnbar, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Ursache war zunächst unklar.

Während des Einsatzes solle es jedoch Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung gegeben haben.

Nachdem die Hausbesitzerin das Gebäude verlassen hatte, wurden Nachbarn auf das Feuer aufmerksam und wählten den Notruf. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Für die Katze der Eheleute kam die Hilfe jedoch zu spät.

Das Polizeipräsidium Mainz nahm in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach noch am selben Tag die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung auf. Es bestehe laut Polizeiangaben ein erster Tatverdacht gegen eine Person. Der Schaden belaufe sich auf 300.000 Euro.