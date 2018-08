später lesen Haus brennt: Frau springt von Balkon FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Mit einem Sprung vom Balkon hat sich eine Frau in Kirn (Landkreis Bad Kreuznach) aus einem brennenden Haus gerettet. Wie die Polizei weiter mitteilte, erlitt die Frau am Freitag mehrere Knochenbrüche und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. dpa