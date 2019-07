Haus nach Bombendrohung geräumt: nichts Verdächtiges

Bad Kreuznach/Mainz Wegen einer Bombendrohung haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bad Kreuznach für mehrere Stunden ihre Wohnungen verlassen müssen. Am Dienstagmorgen war in gleich zwei anonymen Anrufen beim Polizeinotruf mit einer Bombe in dem Haus gedroht worden, teilte die Polizei in Mainz mit.

Letztlich stellte es sich als Fehlalarm heraus. Nach einer Durchsuchung des Gebäudes mit Sprengstoffspürhunden wurde Entwarnung gegeben.

In dem Haus sind nach Polizeiangaben 60 Menschen gemeldet, sie alle hatten das Gebäude am Morgen sicherheitshalber verlassen. 27 von ihnen kamen in einem nahen Ausbildungszentrum unter und wurden dort verpflegt.