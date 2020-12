Haus nach Feuer unbewohnbar: Keine Verletzten

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr trifft an der Unfallstelle ein. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Nonnweiler Ein Feuer hat ein Wohnhaus im Norden des Saarlands am ersten Weihnachtsfeiertag unbewohnbar gemacht. Der Brand in dem Haus in Nonnweiler sei am Freitagabend gegen 19.30 Uhr gemeldet worden, berichtete die Polizei am Samstag in Wadern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa