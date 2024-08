Immobilien Haus und Grund erwartet mehr Zwangsversteigerungen im Land

Der Eigentümerverband Haus und Grund rechnet wegen der ansteigenden Zinsen mit mehr Zwangsversteigerungen von Immobilien in Rheinland-Pfalz. In der Niedrigzinsphase seien viele Darlehn für die Immobilienfinanzierung über zehn Jahre abgeschlossen worden, sagte Verbandssprecher Ralf Schönfeld der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Diese Frist laufe nun langsam aus. Hohe Darlehensraten bei Neu- oder Anschlussfinanzierungen könnten Eigentümer in Schwierigkeiten bringen und es in der Folge zu Zwangsversteigerungen kommen.